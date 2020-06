Wall Street apre a due velocità aspettando la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) -, in attesa dellesulla politica monetaria. Non si attendono nuove mosse della banca centrale USA, ma si guarderà alle indicazioni che darà ilsullo stato e le prospettive dell''Valutazioni che dovranno poggiare sul, pubblicato oggi, che ha confermato una decelerazione a maggio , e sui, pubblicati lo scorso venerdì, apparsi migliori delle attese Frattanto, l'indiceapre con un calo dello 0,29%, mentre appare stabile l', attorno ai 3.210 punti. Buona la prestazione del(+0,86%); come pure, poco sopra la parità l'(+0,32%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,80%),(+0,56%) e(+0,43%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,03%),(-1,11%) e(-1,03%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,44%),(+1,34%),(+1,07%) e(+0,81%).Fra i peggiori, che apre la seduta con un -4,04%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,01%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,96%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,91%.Tra i(+4,53%),(+3,24%),(+2,82%) e(+2,21%).Giù, che parte in calo del 7,76%.Affonda, con un ribasso del 5,50%.Crolla, con una flessione del 3,39%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,29%.