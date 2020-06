Borsa, Sicit Group si trasferisce sullo STAR

Sicit Group

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha dispostoa quotazione delle azioni ordinarie e dei warrantsul Mercato Telematico Azionario (MTA), al, dedicato alle società che perseguono ambiziose politiche di crescita e vantano specifici indicatori economico-finanziari.Sicit, azienda fondata ne 1960 ed attiva nel, in particolare nella produzione e commercializzazione di idrolizzati proteici impiegati per l'agricoltura e l'industria,su cui si era quotata.La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant sul MTA e la contestuale esclusione delle stesse dalla negoziazione sull’AIM Italia saranno stabiliti da Borsa Italiana con successivo avviso, subordinatamente al rilascio da parte di Consob del nulla osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo.A Banca IMI (Gruppo) è stato conferito l'incarico di Specialista e Sponsor per l’ammissione alle negoziazioni sul MTA. Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato è il consulente legale della Società. BonelliErede with Lombardi è il consulente legale dello Sponsor.