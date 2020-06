SACMI, da BNL finanziamento “green” per 50 milioni di euro

(Teleborsa) -ha comunicato di aver e, azienda specializzata in macchine e impianti per l'industria ceramica, unper sostenere i progetti sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale del Gruppo.Il finanziamento, denominato, prevede infatti specifiche condizioni legate al raggiungimento di precisi indici disostenibilità, misurati e monitorati, che si traducono in un incremento di competitività per l'azienda.In dettaglio, per il finanziamento erogato saranno monitorati specifici indicatori legati al miglioramento dell'efficienza nella gestione dei(in particolare le emulsioni oleose legate ai cicli di lavoro delle macchine) e una(parametrato, in questo caso, al rapporto tra metri cubi d'acqua depurati e numero di ore-uomo investite dagli addetti al depuratore aziendale)."L'attenzione all'ambiente ed alla comunità fa parte del DNA di SACMI fin dalla fondazione", sottolinea il presidente di SACMI Imola,. "Per questo, già da diversi anni, abbiamo implementato in SACMI strategie di lungo termine per coniugare lo sviluppo del business con il raggiungimento di obiettivi sempre più stringenti in materia di sicurezza, emissioni, gestione del ciclo dell'acqua e dei rifiuti"."In questo contesto non semplice per la società e l'industria italiana – sottolinea ancora Mongardi – riteniamo sia necessario continuare ad investire sui nostri beni comuni, le persone, l'ambiente, la comunità. Per questo abbiamo aderito alla proposta dei nostri partner di inserire specifiche clausole "green" in questo finanziamento, che si inserisce in un piano organico di investimenti finalizzati al miglioramento continuo dei nostri processi produttivi".