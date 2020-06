Piazza Affari e Borse europee in rally

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. A sostenere i mercati contribuiscono leed anche il buon andamento deiche lasciano presagire una buona partenza per Wall Street. Finiscono sullo sfondo le preoccupazioni per una seconda ondata di contagi da Covid-19.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Invariato lo, che si posiziona a +185 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,43%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,67%, buona performance per, che cresce dello 0,81%, e in evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,56%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,82%.Tra idi Milano, in evidenza(+6,07%), sulla scommessa di un vicino accordo con il Governo per ASPI.In luce anche(+2,76%),(+2,45%) e(+2,17%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,14%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,49%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,99%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,91%.