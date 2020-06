Openjobmetis, operazioni su azioni proprie

Openjobmetis

Openjobmetis

(Teleborsa) -, dall'8 al 12 giugno 2020, con riferimento al piano adottato con delibera approvata dall'Assemblea dei soci in data 21 aprile 2020 ed avviato dal Consiglio di Amministrazione a partire dal 22 aprile, comunica di aver, al prezzo medio di 6,4710 euro per un controvalore pari a 70.980,00 euro.A seguito delle transazioni effettuate, l'agenzia per il lavoro detiene attualmente un totale di 571.197 azioni proprie pari a circa il 4,1657% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, chiusura negativa perche chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,29%.