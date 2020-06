Wall Street apre in profondo rosso

Dow Jones

(Teleborsa) -, che risente al pari dei mercati europei ed asiatici delle. Una convinzione rafforzata dai nuovi casi scoperti a Pechino ed al lockdown scattato in alcuni quartieri.Quasi ignorato il, che si è riportato quasi a zero da un valore pesantemente negativo.A New York, l'indicesta lasciando sul terreno il 2,14%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio l', che continua la seduta a 2.990 punti.Negativo il(-1,06%); con analoga direzione, in netto peggioramento l'(-1,53%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,62%),(-2,69%) e(-2,47%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -3,96%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,46%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,42%.Affonda, con un ribasso del 3,33%.Al top tra i, si posizionano(+4,08%),(+3,24%),(+2,48%) e(+2,15%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,62%.Crolla, con una flessione del 4,36%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,88%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,74%.