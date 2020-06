Piazza Affari brilla con Europa dopo ZEW

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, favorite dal maggior ottimismo egli operatori per le prospettive economiche. evidenziato anche dal. L'andamento dei Future USA preannuncia una partenza positiva per Wall Street.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,22%. Torna a scendere lo, attestandosi a +178 punti base, con un calo di 6 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,36%.su di giri(+3,25%), acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,72%, e effervescente, con un progresso del 2,73%. Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che sta mettendo a segno un guadagno del 3,66%.Tra idi Milano, in evidenza(+8,67%),(+7,47%),(+6,91%) e(+6,52%).Tra i(+8,72%),(+6,99%),(+5,49%) e(+5,38%).Tra ledi maggior peso, inverranno diffuse lealle 14:30 di questo pomeriggio, per il quale gli addetti ai lavori prevedono un valore di 8%.