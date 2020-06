Wall Street apre in rally su doppio stimolo Fed-Trump

Dow Jones

(Teleborsa) -, che rimbalza con forza, dopo il movimento di recupero avviato ieri. A sostenere il mercato concorre ancora, cui si aggiungono oggi indiscrezioni relative ad unda 1.000 miliardi di dollari.Occhi puntati anche sul Presidente della Fed,, chee dovrebbe confermare le prospettive di recupero dell'economia statunitense.Sul fronte macro, il dato delle, agisce da supporto, mentre, pur evidenziando un forte recupero dopo il crollo di aprile.A New York, l'indiceè in rialzo del 3,17%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa l', che arriva a 3.144 punti. Su di giri il(+1,93%); sulla stessa linea, effervescente l'(+2,42%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+4,45%),(+4,17%) e(+3,94%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+8,10%),(+5,65%),(+5,53%) e(+3,92%).(+9,68%),(+8,69%),(+7,78%) e(+5,78%). La peggiore è, che apre la seduta con -2,84%.