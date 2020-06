Wall Street apre in rosso con timori Covid e lite su Digital Tax

Dow Jones

(Teleborsa) -, a causa del persistere didi Covid-19 e per la, che complica le relazioni internazionali in un momento critico per l'economia mondiale.Pesano anche, in particolare le, calate meno del previsto, mentre è andatoA New York, si muove sotto la parità il, che scende a 25.986 punti, con uno scarto percentuale dello 0,51%; sulla stessa linea l', che retrocede a 3.107 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,03%); poco sotto la parità l'(-0,22%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,46%) e(-0,44%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che apre le contrattazioni a -1,43%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,40%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,14%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,09%.Al top tra i, si posizionano(+5,79%),(+4,85%),(+3,24%) e(+1,87%).Fra i peggiori di oggi, che prosegue le contrattazioni a -5,72%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,98%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,58%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,80%.Tra gliin uscita fra poco il(atteso 2,3%; preced. -4,4%).