Expert System cede il 17% in CY4GATE bell'ambito dell'IPO

Expert System

(Teleborsa) -del capitale sociale di, azienda costituita nel 2014 con Elettronica ed operante nel mercato della cyber security. Dalla cessione di 1,7 milioni di azioni incasserà quasidi euro.Expert System impiegherà le risorse provenienti dalla cessione per accelerare ulteriormente il potenziamento del business negli Stati Uniti e la crescita globale del Gruppo.intanto ha presentato, in data 17 giugno, la domanda di. La società ha raccolto 21,1 milioni di euro, determinando in 3,15 euro il prezzo delle azioni ordinarie. La società ha conseguito al 31 dicembre 2019Ricavi pari a circa 7,1 milioni euro, un EBITDA pari a 3,1 milioni e un Utile d’esercizio pari a 1,9 milioni.Alla data disu AIM Italia, il, il capitale sociale di CY4GATE sarà rappresentato da complessive 15 milioni di azioni ordinarie con flottante pari al 44,7,% per una capitalizzazione prevista di 47,3 milioni.