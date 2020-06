Piazza Affari in rialzo con le altre borse eruropee

Eur / Usd

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Ferragamo

Terna

Campari

STMicroelectronics

Atlantia

Leonardo

Prysmian

MARR

Falck Renewables

Cerved Group

Mutuionline

Aeroporto di Bologna

Illimity Bank

Banca Popolare di Sondrio

IMA

(Teleborsa) -, nel giorno delle scadenze tecniche trimestrali. Si guarda con interesse al Consiglio europeo, che dovrà esaminare le proposte per il Recovery Fund e per il bilancio europeo (forse anche il tema Brexit).L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,12. Invariato lo, che si posiziona a +183 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,38%.ben impostata, che mostra un incremento dello 0,76%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,82%, e in luce, con un ampio progresso dello 0,78%.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,77% a 19.637 punti.di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 3,24%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,85%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,73%.avanza dell'1,60%.La peggiore è, che cede l'1,26%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,61%.Tentenna, che cede lo 0,54%.Tra i(+2,56%),(+2,40%),(+1,61%) e(+1,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,57%.scende dell'1,85%.Calo deciso per, che segna un -1,84%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,80%.