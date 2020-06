Borsa di New York apre poco mossa

Dow Jones

(Teleborsa) -beneficiando dell'ottimismo per la ripresa, ma socntando anche una risalita dei contagi in USA negli ultimi giorni. Occhi puntati sui dati macro in uscita oggi e su Apple nel giorno della Conferenza degli sviluppatori.Ilparte con un progresso dello 0,14%; sulla stessa linea l', che si attesta a 3.100 punti. In frazionale progresso il(+0,43%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,2%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,94%) e(+0,92%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,68%) e(-0,44%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,56%),(+1,24%),(+1,06%) e(+0,96%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,76%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,32%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,20%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,00%.Al top tra i, si posizionano(+2,95%),(+2,22%),(+2,09%) e(+1,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,37%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,99 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,29%.Sensibili perdite per, in calo del 4,04%.