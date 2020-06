Edif riceve finanziamento di 4 milioni da UniCredit con garanzia SACE

UniCredit

(Teleborsa) -ha erogato unda, azienda specializzata nel settore della. Si tratta della prima operazione realizzataassistita da, rilasciata in poche ore da nell’ambito del programma Garanzia Italia.Lerinvenienti dall’operazione - strutturata con una- saranno utilizzate per fronteggiare l’incremento del fabbisogno di cassa determinato dall’emergenza Covid."La nuova finanza consentirà alla nostra azienda di affrontare con maggiore serenità ledeterminate dale pianificare il futuro con qualche incertezza in meno”, dichiara, Amministratore Delegato della Edif.“L’operazione appena conclusa – sottolinea, Regional Manager Centro Nord UniCredit – attesta la vicinanza del nostro Gruppo alledel territorio. In particolar modo a quelle che, come Edif, adottano al loro interno strategie di crescita legate ai temie della".