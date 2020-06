Wall Street apre debole con timori Covid e minacce Trump

Boeing

(Teleborsa) -, risentendo, da un lato, delle ansie relative ad unadi coronavirus, dall'altro delleper la vicenda L'indice FHFA sui prezzi delle abitazioni ha confermato un percorso di crescita ad aprile, a dispetto del lockdown che ha bloccato l'attività economica in America.A New York, l'indiceregistra una flessione dello 0,93%; sulla stessa linea l'perde lo 0,72% a 3.109 punti. Sulla parità il(-0,01%); in lieve ribasso l'(-0,59%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,16%),(-1,98%) e(-1,27%).In questa pessima giornata,Le più forti vendite si manifestano su, che avvia le contrattazioni a -2,71%.In apnea, che arretra del 2,68%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,38%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,20%.Al top tra i, si posizionano(+3,18%),(+1,81%),(+1,23%) e(+1,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che perde il 5,27% eil 4,20%.Crolla, con una flessione del 3,30%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,06%.