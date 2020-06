Brillante Piazza Affari in scia con le altre borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scoa alle buone performance messe a segno da Wall Street e dai mercati asiatici. A trainare la rimonta brillano le utilities.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,123. Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +179 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,28%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,96%, effervescente, con un progresso dell'1,55%, e incandescente, che vanta un incisivo incremento dell'1,61%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,29%, a 19.482 punti.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 3,79% in attesa di un "cenno" al Governo per le concessioni autosradali.Decolla, con un importante progresso del 3,46%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,38%.Svettache segna un importante progresso del 2,46%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,78%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,28%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,61%.Tra i(+6,87%),(+5,77%),(+4,26%) e(+3,94%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,31%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,29%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,20%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,16%.