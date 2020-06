Forte calo del mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - A picco Wall Street, con ilche accusa un ribasso del 2,07%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che retrocede a 3.031 punti, ritracciando dell'1,70%.Pessimo il(-1,55%); con analoga direzione, in forte calo l'(-1,87%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,64%),(-3,61%) e(-2,73%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -6,92%.Sensibili perdite per, in calo del 6,05%.In apnea, che arretra del 4,62%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,11%.Al top tra i, si posizionano(+5,80%),(+3,85%),(+3,60%) e(+1,89%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,68%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,08%.Affonda, con un ribasso del 5,03%.Crolla, con una flessione del 4,88%.