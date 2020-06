A Piazza Affari pioggia di acquisti sui titoli bancari

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Banco BPM

Unicredit

Mediobanca

Exor

DiaSorin

Cattolica Assicurazioni

Banca MPS

Maire Tecnimont

RCS

Juventus

Falck Renewables

Dea Capital

Datalogic

(Teleborsa) -, grazie alla forza dei titoli bancari, in attesa di un avvio di Wall Street che si preannuncia positivo.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,59%. Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +179 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,28%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,62%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,70%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,46%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,21%.di Milano, troviamo(+4,44%),(+4,37%),(+3,36%) e(+3,22%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,28%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,98%),(+3,51%),(+3,30%) e(+3,14%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,42%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,38%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,02%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,94%.