Brillano i mercati europei

(Teleborsa) -. Nel frattempo sulla borsa di New York, l'si muove in rialzo dell'1,00%.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,27%. L'è sostanzialmente stabile su 1.770,3 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,22%.Invariato lo, che si posiziona a +180 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,29%.avanza dell'1,18%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,08%, e denaro su, che registra un rialzo dello 0,73%.Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,69%; sulla stessa linea, balzo del, che continua la giornata a 21.215 punti.Buona la prestazione del(+0,93%); senza direzione il(+0,04%).(+3,28%),(+2,82%) e(+2,18%) in buona luce sul listino milanese.In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,84%.Tra idi Milano, in evidenza(+5,99%),(+4,88%),(+4,45%) e(+4,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,99%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,93%),(+4,88%),(+3,86%) e(+3,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,98%.In apnea, che arretra del 2,02%.scende dell'1,77%.Calo deciso per, che segna un -1,56%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso -11,6%; preced. -13,7%)09:00: Prezzi consumo, annuale (preced. -0,9%)09:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 0%)11:00: Fiducia imprese (atteso -20 punti; preced. -27,5 punti)11:00: Fiducia consumatori (atteso -14,7 punti; preced. -18,8 punti).