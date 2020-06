Tinexta, operatività su azioni proprie

Tinexta

(Teleborsa) - Con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2020, il cui avvio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2020,comunica di aver, tra il 22 e il 26 giugno 2020 inclusi, di complessiveal prezzo unitario medio di 11,97752 euro, per un controvalore complessivo di 1.545.100,40 euro.La Società rende noto che, facendo seguito a quanto già comunicato al mercato, gli acquisti, per un ammontare di massimo 1.700.000 azioni, hanno la finalità principale di dare esecuzione al “Piano di Stock Option 2020-2022” nonché di altri piani di incentivazione azionaria, fermo restando che il Consiglio si riserva in ogni caso la facoltà di destinare le azioni oggetto del Buyback alle ulteriori finalità approvate dall'Assemblea del 28 aprile 2020.Quindi, a seguito degli acquisti comunicati oggi, 29 giugno, il Gruppo detiene 775.014 azioni ordinarie proprie, pari all'1,642% dell’attuale capitale sociale.Nel frattempo, a Piazza Affari,fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente attestandosi a 11,9 euro, con un calo dello 0,83%.