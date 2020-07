Fase 3, dal 13 luglio riapre l'aeroporto di Linate

(Teleborsa) -e non dal 15, come previsto nel decreto dello scorso 15 giugno. Secondo fonti giornalistiche, il ministero dei Trasporti ha inviato la comunicazione all'Enac per anticipare la ripresa dei voli da e per l'aerostazione.Al momento: finora sono rimasti chiusi il terminal 2 dello scalo sito nel varesotto e tutto l'aeroporto alle porte del capoluogo lombardo, più piccolo e con spazi ridotti anche a causa dei lavori di ammodernamento in corso.