Piaggio, ottiene finanziamento da Banca MPS e CDP per ricerca e sviluppo

(Teleborsa) - Ilha sottoscritto un contratto dicon(in pari quota) del valore diLa nuova linea di credito supporterà il Gruppo Piaggio nel piano di investimenti nel settore delladi innovative soluzioni tecnologiche e di prodotto, anche nelle aree dellaattiva e passiva e della(compresa la riduzione dei consumi edelle emissioni dei motori termici).Gli investimenti sono finalizzati al: scooter, moto e veicoli commerciali.Piaggio proseguirà così il proprio percorso di consolidamento e di crescita della posizione di leader nel settore della mobilità, e rafforzerà ulteriormente la struttura finanziaria del Gruppo.L’operazione rientra tra le iniziative chehanno messo in atto per fnel Paese. In particolare, il prodotto finanziario utilizzato è stato lanciato da CDP nei mesi scorsi con l’obiettivo di sostenere le aziende italiane di medie-grandi dimensioni e supportare il territorio e le filiere produttive collegate.