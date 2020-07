Borsa Italiana: modifiche per AIM Italia, nasce nuovo segmento dedicato a PMI

(Teleborsa) - A partire dalentrano in vigore alcune importanti modifiche regolamentari relative a, il mercato di Borsa Italiana dedicato alledinamiche e competitive, in cerca di capitali per finanziare la loro crescita.In un’ottica di consolidamento e sviluppo del mercato, testimoniato dal crescente numero di società che scelgono la quotazione su AIM Italia - si legge nella nota - vengono introdotte alcuneai Regolamenti AIM Italia, con l’obiettivo di consolidare alcune pratiche, indirizzarne altre e apportare innovazioni in linea con l’evoluzione del mercato.Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: “Le difficoltà economico-finanziarie causate dalla pandemia stanno rendendo evidente e urgente la necessità di averIl mercato ed in particolare un Mercato di Crescita qualepuò giocare un ruolo importante per rafforzare in modo strutturale le imprese sotto il profilo patrimoniale, assicurando la sostenibilità del business tramite l’accesso su via continuativa al mercato dei capitali. AIM Italia sta vivendo una fase diimportante e le modifiche al regolamento riflettono la naturale evoluzione del mercato. Da un lato, si incoraggiano le PMI a valutare un accesso graduale alanche a prescindere dalle finestre di mercato, e si facilita l’ingresso a start-up e scale-up che decidono di avvicinarsi alla Borsa per raccogliere capitali necessari al loro sviluppo. Dall’altro, vengono consolidati i presidi di trasparenza e corporate governance, al fine di, preservando, al tempo stesso, l’equilibrio regolamentare che caratterizza questo mercato. Continuiamo ad innovare per creare un ambiente ideale costruito su misura per le necessità di finanziamento delle societàcontinueranno a scegliere AIM Italia come punto di riferimento per la raccolta di capitali per la crescita.”