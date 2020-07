Brillante Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,39%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.777,1 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,71%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +170 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,23%.decolla, con un importante progresso dell'1,51%, in evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,90%, e svettache segna un importante progresso dell'1,51%.Sessione euforica per Piazza Affari, con ilche mostra un balzo dell'1,67%; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che avanza a 21.848 punti.Poco sopra la parità il(+0,55%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il(+0,69%).Buona la performance a Milano dei comparti(+2,76%),(+2,75%) e(+1,77%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,65%.Tra idi Milano, in evidenza(+3,84%),(+3,46%),(+3,11%) e(+3,01%).di Milano,(+8,74%),(+3,38%),(+2,44%) e(+2,34%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,78%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,50%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,22%.scende dell'1,14%.