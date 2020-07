Prestito di 85 milioni a Rinascente: da UniCredit e pool banche con garanzia SACE

(Teleborsa) - A seguito del protocollo di collaborazione siglato conper sostenere la liquidità delle imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19,in qualità di banca agente, con un pool di istituti finanziari e, ha deliberato un finanziamento da, della durata 4 anni, a favore di Rinascente, la famosa catena di grandi magazzini fondata in Italia agli inizi del Novecento. L’operazione, si legge nella nota, "è compresa nell’ambito del programmaLa procedura per l’emissione della garanzia è stata completata digitalmente in poche ore".Questa operazione, conferma la completa operatività di UniCredit su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità e evidenzia il forte sostegno da parte dl sistema bancario ache grazie a questo finanziamento "rafforzerà la propria struttura finanziaria e potrà finanziare gli investimenti sia sul fronte industriale che su quello commerciale".“Rinascente, attraverso questo finanziamento, potrà proseguire con gli investimenti previsti e continuare le attività di remodelling e innovazione dei suoi Store", afferma, CFO di Rinascente Spa. "Siamo fiduciosi - prosegue- che nell'immediato futuro il nostro visitatore ritrovi una nuova dimensione di consumo e noi saremo pronti ad accoglierlo in store con novità sia architettoniche che di prodotto. Inoltre, con questo finanziamentocosì che il consumatore possa comodamente completare da casa la sua esperienza di acquisto e trovare in Rinascente una risposta omni-channel. L’ottimo lavoro svolto da UniCredit, in qualità di banca agente, con il pool di Banche composto daè stato proficuo, ringraziamo tutti gli Istituti che hanno dimostrato tempestività e comprensione delle necessità aziendali. Sace ha altresì svolto un ruolo determinante, garantendo risposte in meno di 24 ore. E' stato davvero un bel lavoro di squadra che permette di sostenere la filiera produttiva della"Nell’attuale contesto di mercato – ha dichiaratoRegional Manager Lombardia di UniCredit – sentiamo ancor di più la responsabilità di continuare a garantire il nostro sostegnoa favore delle realtà produttive italiane. Il finanziamento concesso al gruppo Rinascente, uno dei principali retail store leader nel segmento di riferimento e con brand riconosciuti a livello internazionale, rappresenta un concreto segnale della volontà di supportarne la fase di ripartenza dopo il periodo di chiusura forzata degli esercizi commerciali e di accompagnarne il relativo"Siamo molto lieti di essere al fianco di unae delle nostre filiere d’alta gamma nel mondo, come è Rinascente – ha dichiarato, Responsabile Mid Corporate del Nord Ovest di SACE - Un nuovo intervento a conferma della nostra presenza costante sul territorio e in sinergia con un partner bancario quale, a testimonianza del nostro impegno a sostegno dell’economia nazionale, in questo contesto così complesso,Come previsto dal decreto liquidità,garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti alle