Stallo Brexit: fantasma No Deal avanza tra le incognite

(Teleborsa) - Ancora in uni negoziati trasulla Brexit. Per far uscire le trattative dall'attuale fase di stallo, i negoziatori Michel(Ue) e David(Gb) torneranno a incontrarsi oggi a Londra in formato ristretto in vista della nuova sessione negoziale vera e propria, il cosiddetto quinto round,sempre a Londra.hanno fatto sapere entrambi i negoziatori qualche giorno fa dopo l'ultima tornata di colloqui. A dare conferma dell'ampiezza dei problemi ancora irrisolti sono intervenute anche la Presidente di turno del Consiglio Ue, la cancelliera tedesca Angela Merkel, e Ursula von der Leyen, ora alla guida della Commissione. C'è sempre la volontà di raggiungere un'intesa, hanno sottolineato, ma prepariamoci anche a unDopo cheha tolto dal piatto una proroga del periodo transitorio, ildicembre prossimo ladiventerà operativa a tutti gli effetti. E senza quell'intesa che tutti auspicano, al momento ancora lontana, i rapporti economici tra le due sponde della Manica saranno regolati in base alle norme dell'Organizzazione mondiale per il commercio (Wto), cioè con il ripristino die annesse conseguenze.