Borse europee negative. Piazza Affari limita le perdite

(Teleborsa) -. Anche Piazza Affari è oggetto di vendite, anche se con perdite minori. Stabile sulla piazza di New York l'L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,41%. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,86%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 40,66 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +168 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,20%.soffre, che evidenzia una perdita dello 0,97%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e preda dei venditori, con un decremento dell'1,24%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 19.900 punti, con uno scarto percentuale dello 0,57%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 21.694 punti.Leggermente negativo il(-0,47%); leggermente positivo il(+0,22%).Apprezzabile rialzo (+1,11%) a Milano per il compartoNel listino, i settori(-2,72%),(-1,57%) e(-1,21%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo(+2,18%),(+1,39%),(+0,96%) e(+0,90%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,78%.Sensibili perdite per, in calo del 2,89%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,49%.In apnea, che arretra del 2,23%.del FTSE MidCap,(+6,71%),(+3,41%),(+3,22%) e(+2,42%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,81%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,62%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,58%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,29%.