Acquisti sull'equity europeo. Piazza Affari resta indietro

(Teleborsa) -, ma non per il listino milanese, che mostra gli indici in rosso.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,132. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,25%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,21%.in luce, con un ampio progresso dell'1,00%, piccola perdita per, che scambia con un -0,67%, e senza slancio, che negozia con un +0,04%.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,52%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,46%, scambiando a 21.595 punti.Consolida i livelli della vigilia il(0%); in lieve ribasso il(-0,26%).In buona evidenza a Milano i comparti(+1,55%),(+1,00%) e(+0,75%).Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-2,32%),(-0,95%) e(-0,82%).Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,85%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,13%.avanza dello 0,95%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,70%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,30%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,78%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,73%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,62%.di Milano,(+3,93%),(+3,90%),(+3,59%) e(+1,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,35%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,57%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,46%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,35%.