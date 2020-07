Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,42% sul, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 3.165 punti.Guadagni frazionali per il(+0,46%); sui livelli della vigilia l'(+0,04%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-1,24%),(-1,10%) e(-1,06%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+1,47%),(+1,37%) e(+0,99%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,47%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,65%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,51%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,46%.Tra i(+2,53%),(+2,37%),(+1,67%) e(+1,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -19,69%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,13 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,53%.Sensibili perdite per, in calo del 2,52%.