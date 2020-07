Borse caute. Piazza Affari corre sola

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,129. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.806,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,45%, scendendo fino a 38,65 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +172 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,24%.resta vicino alla parità(+0,15%), bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,30%, e piatta, che tiene la parità.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,29%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 21.329 punti, in prossimità dei livelli precedenti.In lieve ribasso il(-0,32%); sui livelli della vigilia il(-0,11%).In luce sul listino milanese i comparti(+3,97%),(+1,08%) e(+0,61%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,83%),(-1,28%) e(-0,82%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,77%),(+3,09%),(+2,74%) e(+2,07%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,21%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,59%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,37%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,82%.del FTSE MidCap,(+2,63%),(+1,66%),(+1,59%) e(+1,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,72%.In caduta libera, che affonda del 2,41%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,97%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,91%.