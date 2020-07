Rialzo controllato per le Borse europee

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,129. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 39,14 dollari per barile, in calo dell'1,21%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +169 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,21%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,51%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,46%, eavanza dello 0,37%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,69%, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 21.424 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,02%); in moderato rialzo il(+0,32%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+5,47%),(+1,21%) e(+1,01%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,33%),(-0,92%) e(-0,53%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 6,17%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,94%.Decolla, con un importante progresso del 2,76%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,22%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,78%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,63%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,60%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+5,39%),(+4,37%),(+3,26%) e(+2,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,63%.In apnea, che arretra del 2,48%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,08%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,71%.