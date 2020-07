Brillante il listino americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più per il listino USA, con ilin aumento dello 0,73%; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.209 punti.Ottima la prestazione del(+1,59%); come pure, buona la prestazione dell'(+0,91%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,60%),(+1,03%) e(+0,99%). Il settore, con il suo -0,81%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+2,85%),(+2,45%),(+2,14%) e(+1,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,48%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,43%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,11%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,66%.Tra idel Nasdaq 100,(+15,42%),(+5,88%),(+4,77%) e(+3,33%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,56%.In apnea, che arretra del 3,35%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,18%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,42%.