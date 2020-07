Mercati europei positivi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Andamento positivo anche per Piazza Affari.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,133. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,60%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,63%, scendendo fino a 39,89 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +169 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,24%.sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,32%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,35%, e incandescente, che vanta un incisivo incremento dell'1,56%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,89%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 21.744 punti.In denaro il(+0,81%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del(+0,77%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+3,57%),(+3,19%) e(+2,26%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,22%.Tra idi Milano, in evidenza(+5,31%),(+3,70%),(+2,83%) e(+2,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -12,36%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,59%),(+5,48%),(+4,12%) e(+3,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,33%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,33 punti percentuali.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,65%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,54%.