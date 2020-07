Rialzo controllato per le Borse europee

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

telecomunicazioni

vendite al dettaglio

tecnologia

beni industriali

Telecom Italia

Pirelli

Leonardo

Buzzi Unicem

Atlantia

DiaSorin

Nexi

Banca Generali

Technogym

Saras

Ferragamo

Brunello Cucinelli

ASTM

Enav

Banca MPS

RCS

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,131. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.809,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,82%, scendendo fino a 39,81 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +170 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,24%.avanza dell'1,06%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,98%, e denaro su, che registra un rialzo dello 0,72%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 19.808 punti, mentre, al contrario, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 21.591 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,03%); come pure, consolida i livelli della vigilia il(+0,07%).In buona evidenza a Milano i comparti(+2,37%),(+1,83%) e(+1,63%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,46%.di Piazza Affari, su di giri(+4,21%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,56%.Effervescente, con un progresso del 2,35%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,03%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -13,70%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,21%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,15%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,00%.Tra i(+5,54%),(+2,14%),(+2,07%) e(+1,90%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,47%.scende del 2,23%.In caduta libera, che affonda del 2,05%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,02 punti percentuali.