Consob, sospensione vendite allo scoperto in Fase 1: a rischio fiducia nel sistema finanziario

(Teleborsa) - Unica in Europa a prendere una decisione simile, laha difeso davanti alla Commissione Banche al Senato la sua decisione di sospendere per 3 mesi leallo"Nessuna Autorità europea ha vietato vendite scoperto nella prima fase della turbolenza della– ha spiegato la direttrice della divisione Mercati dell'autorità di vigilanza,– Dopo il 9 marzo, come riconosciuto anche da(L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ndr), il quadro era mutato e l'eccessiva volatilità del mercato avrebbe potuto indurre i consumatori a una perdita didel".Per tale ragione ha concluso Scopelliti, "Consob ha sollecitato Esma ad intervenire a livello europeo, mentre ha usato ia livello nazionale per sospendere le vendite allo scoperto".