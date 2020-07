Piazza Affari maglia rosa in Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, colpiti oggi da vendite diffuse. In un panorama debole si mette in evidenza, invece, la borsa di Milano che si muove in rialzo in cima al Vecchio Continente. Intanto il mercato USA mostra un andamento negativo.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,143. L'è sostanzialmente stabile su 1.806,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,51%.Sulla parità lo, che rimane a quota +163 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,17%.tentenna, che cede lo 0,43%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,67%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,46%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,37%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 22.160 punti.Poco sopra la parità il(+0,27%); consolida i livelli della vigilia il(-0,14%).In buona evidenza a Milano i comparti(+2,52%),(+1,41%) e(+1,29%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,13%),(-0,98%) e(-0,59%).di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 4,37%.Decolla, con un importante progresso del 2,06%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,69%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,67%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,24%.scende dell'1,71%.Calo deciso per, che segna un -1,49%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,03%.di Milano,(+5,77%),(+3,24%),(+3,21%) e(+2,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,92%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,83 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,44%.Sensibili perdite per, in calo del 2,06%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4,7%; preced. 4,4%)04:00: PIL, trimestrale (atteso 9,6%; preced. -9,8%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,9%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,3%; preced. -2,8%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 250K unità; preced. 566,4K unità).