Decreto Rilancio in vigore, Anief: per scuola solo un "antipasto"

(Teleborsa) - Da poche ore in vigore ilconvertito in via definitiva al Senato e pubblicato in. Diverse le disposizioni previste, in particolare, per ila scuola che coincide con l’inizio del prossimo anno scolastico, rispondendo alle disposizioni contenute nel documento del Capprovato, ormai, da alcune settimane.Il giovane sindacato della scuola Anief, si legge nel comunicato ufficiale, "considera le novità apportate come una sorta diin vista della prossima Legge di bilancio: è, procedendo ad almeno 1aggiuntive di insegnanti e a 40 mila amministrativi, tecnici, ausiliari in più. Il tetto dei 50 mila, indicato dai componenti di Governo, non può bastare. Come non può bastarenegli istituti comprensivi: la loro collocazione contrattuale deve essere definitiva".A proposito di- prosegue Anief - va quindi affrontato il problema della ridefinizione degli organici che già da venticinque anni prevedono ulteriori profili mai attivati. Va poi preso in carico il vulnus delle nuove graduatorie di istituto provinciali per le supplenze che hanno avuto in sede di accesso e di tabella di valutazione dei titoli e criteri differenti non giustificabili da esigenze oggettive, tali da costringerci a impugnarle perVa poi normata - conclude la nota - "è una decisione inderogabile, che va oltre anche il Covid, e che passa per la cancellazione degli articoli inseriti nel DPM (81/2009) e nella Legge del 133/2008 che negli ultimi dodici anni sono stati alla base deicon relative dirigenze. A questo proposito, l’emergenza sanitaria rende necessario nominare dirigenti scolastici pure nelle scuole sottodimensionate. Imprescindibile poi, per l’organizzazione degli istituti assorbire nei ruoli, con un concorso riservato, gli oltre(direttore dei servizi generali e amministrativi, ndr) abbandonati aldopo lustri di sfruttamento".