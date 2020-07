Nuovo spunto rialzista per Piazza Affari che svetta in Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, che mostrano buoni guadagni. Stabile sulla piazza di New York l'L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,143. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.815,2 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,69%.In forte calo lo, che raggiunge +153 punti base (-11 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,08%.buona performance per, che cresce dello 0,99%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,28%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,47%.Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 20.419 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 22.238 punti.In frazionale progresso il(+0,27%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità il(+0,65%).Il controvalore odierno degli scambi in Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 1,89 miliardi di euro, con una variazione dello 0,30%, rispetto ai precedenti 1,88 miliardi; i contratti si sono attestati a 252.032, rispetto ai precedenti 268.143.Su 0 titoli trattati in Piazza Affari, 0 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 0. Invariate le rimanenti 0 azioni.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,83%),(+1,76%) e(+1,74%).Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-2,56%) e(-0,75%).di Piazza Affari, su di giri(+13,68%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,54%.Effervescente, con un progresso del 5,42%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,77%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,77%.Tra i(+14,76%),(+4,41%),(+2,71%) e(+2,70%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,52%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,76%.Crolla, con una flessione del 2,73%.scende del 2,59%.