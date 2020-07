Innovatec, commessa da CTP per impianto fotovoltaico stabilimento Avellino

Innovatec

(Teleborsa) -, quotata sul mercato AIM Italia, rende noto che la società CTP ha scelto la sua controllata Innovatec Power come partner per il processo di accompagnamento strategico verso l’integrazione della sostenibilità nel proprio business.In questo percorso virtuoso verso l’efficientamento energetico di CTP, Innovatec Power installerà un impianto di fotovoltaico all’interno del sito produttivo di Avellino per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, idoneo a soddisfare i fabbisogni energetici dello stabilimento, massimizzando la resa economica dell’Impianto nel rispetto dei requisiti imposti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).L’impianto che soddisferà il 23% della domanda di consumi di energia elettrica dell’azienda, sarà inoltre collegato alla rete elettrica nazionale per la cessione dell’energia elettrica prodotta in surplus rispetto al fabbisogno dello stabilimento. Grazie all’impianto saranno evitate circa 307 (CO2 tons/year) equivalenti a 55 ettari di foreste e alle emissioni corrispondenti al consumo di energia elettrica di 154 famiglie.Il valore della commessa è pari a 0,4 milioni di euro. Si prevede di completare a realizzazione dell’impianto entro la fine del corrente anno.