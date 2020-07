Piazza Affari resta negativa con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, di riflesso ai segnali contrastanti che giungono dai Future USA in vista della partenza di Wall Street.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,40%. Resta sui record l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,99%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +152 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,05%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, scivola, con uno svantaggio dello 0,73%, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,96%. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 20.584 punti, con uno scarto percentuale dello 0,67%.Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+2,99%).Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,62%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,55%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,30%.La peggiore si conferma, che scivola del 2,78%.Prestazione negativa per, che scende del 2,68%.In caduta libera, che affonda del 2,35%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,3 punti percentuali.di Milano,(+6,92%),(+4,97%),(+3,41%) e(+3,01%).Fra i più forti ribassi si segnala, che continua la seduta con -3,17%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,88%.Sensibili perdite per, in calo del 2,32%.In apnea, che arretra del 2,20%.