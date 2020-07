Wall Street apre sottotono

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street si muove sotto la parità in apertura, a causa della nuova impennata dei disoccupati in USA e delle tensioni USA-Cina. Ilscende a 26.855 punti, con uno scarto percentuale dello 0,56%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 3.265 punti. In lieve ribasso il(-0,65%); con analoga direzione, in frazionale calo l'(-0,6%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,32%),(-0,85%) e(-0,58%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,00%) e(+0,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,86%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,65 punti percentuali.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,89%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,54%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,64%),(+2,78%),(+2,10%) e(+1,95%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,23%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,60%.Sensibili perdite per, in calo del 2,94%.In apnea, che arretra del 2,66%.