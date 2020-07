Wall Street apre in rosso con vendite sui tech. Tonfo di intel

Intel

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo per l'ufficio

energia

utilities

informatica

sanitario

materiali

Verizon Communication

Walgreens Boots Alliance

Chevron

Procter & Gamble

Intel

American Express

Apple

Pfizer

Comcast

FOX

Twenty-First Century Fox

Mondelez International

Moderna

Tesla Motors

KLA-Tencor

(Teleborsa) -, dopo cheha annunciato un ritardo nel lancio della sua prossima generazione di chip.A penalizzare i mercati concorrono l'e la mancata approvazione delda parte del Congresso. I numeri dell'restano alti in USA mentre continua a dilagare laAlla Borsa di New York, l'indicecede lo 0,53%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,60%, scambiando a 3.216 punti. Variazioni negative per il(-1,48%) e l'(-0,81%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,74%),(+0,64%) e(+0,42%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,56%),(-0,70%) e(-0,57%).Tra i(+1,36%),(+1,17%),(+0,90%) e(+0,84%).Tonfo di, che apre la seduta con -15,83%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,04%.Calo deciso per, che segna un -1,98%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,48%.Tra i(+1,67%),(+1,22%),(+1,14%) e(+1,02%).Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'8,82%.In caduta libera, che affonda del 5,90%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,86 punti percentuali.