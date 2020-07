Borsa, Jerusalmi: "Auspicabile vigilanza controllata a livello Ue"

(Teleborsa) - "Il ruolo dell'autorità di vigilanza deve essere sempre più integrato sul piano europeo, quanto più ci avviciniamo a un'unione del mercato dei capitali". E questo anche se, attualmente, la vigilanza della borsa è controllata da un'autorità nazionale. A dirlo èin un'intervista alla Frankfuerter Allgemeine Zeitung commentando loIl crack della società tedesca di tecnologie e servizi finanziari ha, infatti, determinato l'apertura di un' indagine sull'autorità di vigilanza tedesche da parte dell'Sul fronte del consolidamento delle borse in Europa, guardando al futuro, Jerusalmi ha evidenziato come sia "in atto un. È una tendenza – precisato – alla quale abbiamo dato risposta più di dieci anni fa, quando Borsa italiana si è fusa con Londra".