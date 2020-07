TXT e-solutions, riepilogo operazioni su azioni proprie

TXT e-solutions

(Teleborsa) -, dal 13 al 21 luglio 2020 inclusi, ha comunicato di aver acquistato 3550 azioni proprie per un corrispettivo pari a 27.913,53 euro, nell'ambito del programma di buy-back approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 18 giugno 2020.Al 21 luglio, la società attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche detiene 1.484.987 azioni proprie pari all'11,4175% del capitale sociale.A Milano, aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,79% sui valori precedenti.