Wall Street a piccoli passi in avvio

(Teleborsa) - Wall Street parte in rialzo, a dispetto del nuovo record storico dell'oro e del crollo dei rendimenti dell'obbligazionario su nuovi minimi.E' l'effetto deinel mondo e delle, mentre un supporto arriva dal dato degli, leggermente sopra il consensus.C'è attesa anche per ila metà settimana: non si prospettano novità sul fronte dei tassi o del QE, ma l'outlook potrebbe apparire ben più pessimista della scorsa volta.A New York, ilè poco mosso a 26.453 punti; meglio l', che continua la giornata a 3.219 punti. Positivo il(+0,91%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,26%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,79%),(+0,52%) e(+0,43%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,37%),(-1,03%) e(-0,51%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,97%) e(+0,74%).Le più forti vendit si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,83%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,78%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,49%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,44%.Tra i(+7,09%),(+3,02%),(+2,71%) e(+2,64%).Fra i peggiori, che continua la seduta con -2,49%.In apnea, che arretra del 2,29%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,98%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,85%.