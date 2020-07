Piazza Affari fanalino di coda in Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, laddove gli altri listini continentali evidenziano una tenuta migliore. A frenare le borse concorre l'andamento debole dei Future USA in vista dell'Opening Bell a Wall Street ed il generale quadro di incertezza che caratterizza lo scenario globale.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%. Torna a salire lo, attestandosi a +149 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,00%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,35%, resiliente, che riporta un -0,09%, sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,71%. A Piazza Affari, ilè in forte calo (-1,25%) a 19.770 punti.di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso dell'8,04%. Il titolo beneficia di ricoperture mentre già si guarda al successo dell'OPAS di Intesa Sanpaolo Exploit di, che mostra un rialzo del 4,45% dopo i risultati Su di giri(+2,46%).avanza dello 0,93%.La peggiore resta, che prosegue le contrattazioni a -5,54%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5% sull' effetto semestrale Soffre, che evidenzia una perdita del 3,55%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,59%.