Piazza Affari si conferma debole. Meglio resto Europa

(Teleborsa) -, a fronte di un'Europa che tiene meglio, in attesa della partenza di Wall Street e dopo il via libera del GOP al nuovo pacchetto di aiuti all'economia USA. Ad aiutare i mercati anche la correzione dell', che scambia con un calo dello 0,44%.Lieve calo dell', che scende a quota 1,172. Sale lo, attestandosi a +149 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,99%.incolore, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,27%, senza slancio, che negozia con un -0,12%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un calo dello 0,41%.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso dell'8,22% grazie a ricoperture. Estesa di due giorni l'OPAS cui ha annunciato l'adesione anche il Car.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,18% dopo i risultati.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,11%.Decolla, con un importante progresso del 2,62%.La peggiore è, che prosegue le contrattazioni a -4,13% dopo aver annunciato ieri la chiusura del semestre in perdita.Crolla, con una flessione del 3,98%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,74%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,52%.