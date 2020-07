Borse asiatiche incerte nonostante Fed. Tokyo chiude debole

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, nonostante laabbia confermato il pieno sostegno all'economia con una politica accomodante. Il fatto è che ild continua a dilagare esi fa più consistente e ciò adombra gli sforzi prodigati dalle banche centrali.Chiude debole il listino di, con ilche ha ceduto lo 0,26% ed il Topix lo 0,52%. In frazionale rialzo chiude invece la Bora di(+0,17%).Sottotono anche le borse cinesi, conche lima lo 0,14% elo 0,44%. Ottima giornata perche porta a casa un guadagno dell'1,45%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi la seduta, lievemente positive(+0,11%) e(+0,23%), mentre scivolano(-2,3%), Kuala Lumpur (-0,64%) e(-0,48%).Buona la prestazione di(+0,73%), a braccetto con(+0,81%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,09%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 29 luglio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,2%.Il rendimento per l'è pari allo 0,02%, mentre il rendimento deltratta al 2,95%.