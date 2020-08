La Borsa di New York si conferma sostenuta

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che mostra a metà seduta un guadagno dell'1,01% sul; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dello 0,90%. Ottima la prestazione del(+1,51%); con analoga direzione, sale l'(+1,11%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,62%),(+1,13%) e(+0,70%). Il settore, con il suo -1,20%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+5,44%),(+3,07%),(+2,50%) e(+2,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,68%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,04%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,54%.Tra i(+5,44%),(+5,39%),(+4,66%) e(+4,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,53%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,51%.Affonda, con un ribasso del 2,05%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,79%.