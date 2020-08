Wall Street parte bene, si scommette su nuovo pacchetto aiuti

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, che avvia la settimana all'insegna dell'ottimismo, in attesa dei nuovi stimoli che devono essere approvati dal Congresso. Ilavanza a 26.553 punti; sulla stessa linea l'che avanza in maniera frazionale a 3.288 punti. Positivo il(+1,33%); con analoga direzione, in denaro l'(+0,84%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,22%) e(+0,70%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,57%),(-0,72%) e(-0,57%).Al top tra i(+4,03%),(+4,00%),(+2,50%) e(+0,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che registra un calo del 2,02%.scende dell'1,78%.Calo deciso per, che segna un -1,57%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,16%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,85%),(+4,03%),(+4,00%) e(+2,79%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -2,79%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,45%.In caduta libera, che affonda del 2,36%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,21 punti percentuali.