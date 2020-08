La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Informatica

sanitario

utilities

materiali

beni di consumo secondari

Microsoft

Merck & Co

Boeing

Apple

DOW

Coca Cola

Caterpillar

JP Morgan

Dish Network

Microsoft

Moderna

Illumina

NetApp

Check Point Software Technologies

Citrix Systems

Ross Stores

(Teleborsa) - A Wall Street chiude gli scambi in deciso rialzo, confortata dai dati del PMI manifatturiero e dell'ISM, che confermano la ripresa dell'economia post Covid. Ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,89%, a 26.664 punti; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.295 punti. Sale il(+1,37%); con analoga direzione, positivo l'(+0,96%).(+2,49%) e(+1,04%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,14%),(-0,64%) e(-0,55%).del Dow Jones,(+5,62%),(+2,89%),(+2,68%) e(+2,52%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,36%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,95%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,82%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,56%.Al top tra i, si posizionano(+5,76%),(+5,62%),(+5,24%) e(+4,11%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,45%.Affonda, con un ribasso del 2,35%.Crolla, con una flessione del 2,04%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,00%.